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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم جلسة بعنوان المرأة والتغير المناخي وصوت المجتمع المدني

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة، بالمنطقة الخضراء جلسة جانبية بعنوان "المرأة والتغير المناخي وصوت المجتمع المدنى" ، مساء أمس، وذلك بمشاركة الدكتور عماد عدلي المنسق العام للشبكة العربية للمناخ والتنمية والدكتور سيادة جريس مؤسسة جمعية حماية البيئة، وانطوانيت فيرمايل مؤسس مساعد لمؤسسة جاليري، ووليد عثمان وقامت بادرة الجلسة نهاد أبو القمصان.

وقد دارت أهم المناقشات خلال الجلسة حول إبراز دور المجتمع المدنى فى مواجهة التغير المناخى وما هى التحديات التى تحول دون الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة وأهمية إشراك النساء فى مواقع اتخاذ القرار والمشاركة فى وضع السياسات والبرامج ذات الصلة والتاكيد على مبدأ تكافؤ الفرص فى كافة المجالات وتحقيق المساواة بين الجنسين وكذا المشاركة فى تنفيذ البرامج والمشروعات ذات الصلة بمواجهة التغير المناخي وضرورة التوعية ونشر الوعي بأهمية دور المرأة فى مواجهة التغير المناخي باعتبارها من ضحايا الكوارث الطبيعية أو الكوارث الناتجة عن الممارسات الضارة التى تؤدى الى تلوث البيئة بالإضافة إلى التركيز على تشجيع الشباب والفتيات ودعم مبادراتهم وأفكارهم المبتكرة فى مجال مواجهة التغير المناخي.

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القومي للمرأة ينظم جلسة بعنوان المرأة والتغير المناخي وصوت المجتمع المدني

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