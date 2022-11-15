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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل أمسح جزء من الرأس أم جميعها أثناء الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل

صدى البلد

هل أمسح جزء من الرأس أم كلها عند الوضوء ؟ .. سؤال يشغل بال كثير من المسلمين ، خاصة وأن اختلاف العلماء في هذه المسألة أتاح الفرصة لا تباع ما ترتاح له نفسك ،

 وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الواجب على العبد في الوضوء مسح جزء من رأسه، سواءًا من المقدمة أو المؤخرة أو يمينًا أو يسارًا، لافتًا إلى أن هذا الرأي هو ما عليه المذهب الشافعي.

وأضاف «شلبي»في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجزىء مسح بعض الرأس في الوضوء؟ أن من الفقهاء من حدد الجزء المأمور بمسحه في الوضوء كما ورد في قوله تعالى: « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ..(7)»المائدة، بأنه الرأس كاملة وبعضهم قال ربع الرأس، لافتًا إلى أن السنة مسح الرأس كاملة بتمرير اليدين المبلولة من مقدمة الشعر إلى نهاية الفروة قم العودة إلى المقدمة مرة أخرى مؤكدًا أن الذي لا يصح وضوءه إلا به؛ هو مسح بعض بعض الرأس وليس الرأس كاملاً.

 

هل تصح الصلاة بعد الاغتسال مباشرة بدون نية الوضوء 

أحيانا اغتسل لرفع الحدث دون أن أنوي الوضوء فهل يجوز الصلاة بعد الاغتسال مباشرة ؟ .. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق خلال أحد دروس العلم، وأجاب قائلا: إذا كان اغتسال للتبرد فلا يجوز الصلاة بدون وضوء.

وأضاف جمعة أما إذا كان اغتسالك لرفع الحدث الأكبر فليس عليك شيء، لأن نيتك لرفع الحدث الأكبر تجزء نية الوضوء . 

الوضوء هل أمسح جزء من الرأس أم كلها عند الوضوء الاغتسال دار الإفتاء

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