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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفيرنا ببرلين: مصر تحاول تقريب وجهات النظر بين الدول الصناعية والنامية بمؤتمرالمناخ

سفير مصر في برلين
سفير مصر في برلين

شارك السفير خالد جلال عبد الحميد، سفير مصر لدى ألمانيا، كمتحدث في الحلقة النقاشية التي نظمها معهد الدبلوماسية الثقافية في برلين حول آثار الحرب الأوكرانية على منطقة الشرق الأوسط والتي شارك بها عدد كبير من السفراء المعتمدين في برلين، وأساتذة المركز، فضلاً عن عدد من الطلاب والباحثين والمتدربين بالمعهد من المعنيين بالدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية والعلوم السياسية وغيرها.

واستعرض "عبد الحميد"، خلال الحلقة النقاشية، الأثر البالغ الذي أوقعته الحرب الأوكرانية على استقرار منطقة الشرق الأوسط التي دفعت ثمنًا باهظًا لتلك الحرب سواء على الصعيد الأمني، أو على صعيد أمن الطاقة والارتفاع الهائل الذي أفرزته الحرب على أسعار الطاقة وارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وصولاً إلى مشكلة الغذاء وسلاسل الإمداد التي يتوجب التعاطي معها بشكل عاجل لتفادي تبعاتها على العالم ككل.

وتناول السفير المصري، الجهود التي تبذلها الرئاسة المصرية بمؤتمر المناخ COP27 على صعيد تقريب وجهات النظر بين مواقف الدول الصناعية والدول النامية والمجموعات الجغرافية المختلفة حول أولويات العمل المناخي، مسلطاً الضوء على الأعباء التي تتحملها الموازنات العامة للدول النامية، لاسيما الدول الأفريقية، بغية تنفيذ إسهاماتها المناخية المحددة وطنياً وتنفيذ التزاماتها الخاصة بالتكيف والتعامل مع الخسائر والأضرار. 

واختتم بالتأكيد على أن الحرب الأوكرانية کشفت ضرورة العمل المشترك من أجل تجسيير الفجوة بين دول الشمال والجنوب، منوهاً بأن الالتزام الدولي بتحقيق قيم العدالة والمساواة هو المسار الوحيد للحفاظ على كافة نزاهة قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

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