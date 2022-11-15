حمدي فتحي يشارك متابعيه صورة من مرانه مع المنتخب ..شاهد

نشر اللاعب حمدي فتحى لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر حمدي فتحي في الصورة أثناء مرانه مع المنتخب الوطني، وهو ما نال اعجاب متابعيه.

كانالإعلامي أحمد شوبير، وجه رسالة مهمة إلى مجلس اتحاد الكرة المصري، بعد ضياع حلم تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2022.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "تخيل لو أن منتخب مصر سيشارك في كأس العالم بعد مواجهة بلجيكا؟ هو احنا ليه لم نتأهل لكأس العالم ومين اللي ضحك على الناس وقالهم ماتش السنغال هيتعاد، وأنا كنت أقول هذا يحتاج إلى معجزة في زمن لم يعد يحدث فيه معجزات".