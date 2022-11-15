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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بعد تعيينه.. ننشر السيرة الذاتية للدكتور إيهاب الفخراني مدير مستشفى الزهراء الجامعي

الدكتور إيهاب الفخراني
الدكتور إيهاب الفخراني

 أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور إيهاب  الفخراني، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي التابع لكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة. 

 

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حصل مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي الجديد على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1995م، والتحق بالدراسات العليا وعين طبيبًا مقيمًا بقسم جراحة الأوعية الدموية حتى حصل على درجة (الماجستير) في جراحة الأوعية الدموية عام 2000م.

 

 وواصل مسيرته العلمية وعين مدرسًا مساعدًا، ثم بعد ذلك حصل على درجة (الدكتوراه) في الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية عام 2006م.

 

 وعين مدرسًا بكلية الطب، ثم رقي بعد ذلك إلى درجة أستاذ مساعد بقسم جراحة الأوعية الدموية، ثم صدر قرار بتكليفه رئيسًا لقسم جراحة الأوعية الدموية بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وهو عضو الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال جراحات الأوعية الدموية.

 

 وشارك في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال جراحات الأوعية الدموية، وهو استشاري القسطرة التداخلية والقدم السكري.


ويحظى مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي الجديد بحب زملائه في العمل في مختلف الأقسام الطبية الإكلينيكية والأكاديمية.

مدير عام مستشفى الزهراء مستشفي الزهراء الجامعي الدكتور سلامة داود الدكتور إيهاب الفخراني

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