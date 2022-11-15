مفاجأة| فيريرا يتلقى عرضا لتحليل مباريات كأس العالم.. والبرتغالي يحسم موقفه

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، تلقى عرضا لتحليل مباريات بطولة كأس العالم 2022.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، "مصدر: فيريرا تلقى عرضا لتحليل كأس العالم في إحدى القنوات الكبيرة في البرتغال لكنه اعتذر بسبب ارتباطه بمباريات هامة مع الزمالك".

فيريرا يجتمع برئيس الزمالك:

في سياق آخر، يستعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لعقد اجتماعا مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأمير مرتضى المشرف على الكرة في الأيام القليلة المقبلة.

يأتي الهدف من الجلسة الحديث عن ملف الصفقات الشتوية التي سيحتاجها الزمالك في فترة الانتقالات المقبلة لتدعيم صفوف الأبيض.

و سيناقش المدير الفني احتياجاته في الجلسة، ومن المنتظر أن يتم الحديث عن العديد من الأمور الخاصة بفريق الكرة بنادي الزمالك.