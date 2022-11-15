عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس فيفا يدعو روسيا وأوكرانيا إلى وقف إطلاق النار خلال كأس العالم

صدى البلد

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، روسيا وأوكرانيا إلى إعلان وقف لإطلاق النار يستمر شهرا خلال فترة إقامة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.


وقال إنفانتينو لزعماء مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الرائدة في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، إن كأس العالم وفر "منصة فريدة من نوعها" للسلام والوحدة، حيث سيتابع نحو 5 مليارات فعاليات البطولة عبر شاشات التلفزيون.


وأضاف إنفانتينو خلال مأدبة غداء مع زعماء دول مجموعة العشرين بجزيرة بالي في إندونيسيا، "إن ندائي لكم جميعا هو الحفاظ على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة شهر واحد هي فترة إقامة بطولة كأس العالم".

واقترح إنفانتينو تخصيص بعض الممرات الإنسانية "أو أي شيء يمكن أن يؤدي إلى استئناف الحوار كخطوة أولى نحو تحقيق السلام".

وأضاف: "أنتم قادة العالم... وتملكون القدرة على التأثير على مسار التاريخ".

يذكر أن نهائيات كأس العالم لكرة القدم ستنطلق في قطر يوم الأحد المقبل.

ودعا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الحكومات إلى إرسال الرياضيين للمشاركة في المناسبات الدولية على أساس تفوقهم الرياضي، وليس على أساس انتماءاتهم السياسية.

وقال باخ أمام تجمع القادة في بالي إن "الرياضة الدولية ستنهار" إذا تم تحديد المشاركة على خلفية سياسية.

يشار إلى أن منظمات رياضية دولية مختلفة فرضت عقوبات ضد روسيا ورياضييها بعد غزوها لأوكرانيا.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كاس العالم لكرة القدم جياني انفانتينو اندونيسيا للسلام والوحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتشار العدوى بالمدارس.. قرار عاجل من التعليم حرصا على صحة الطلاب

اشتري بسرعة| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

وزير التعليم يكشف لـصدى البلد حقيقة إلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب بالمدارس

العفو الرئاسي: إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيا

عودة الكمامات واجتماع طارئ.. أول تعليق من لجنة الصحة بشأن الفيروسات التنفسية

العلاقة الزوجية.. الإفتاء: لا ينبغي أن يطلب الزوج زوجته في 3 أوقات

جثة عارية في أرض الموز.. قصة تخلص طالب وأمه من الأب لعلاقاته المشبوهة

تراكمت عليه الديون.. القصة الكاملة لشاب ألقى بنفسه من الطابق الثامن بالإسكندرية

ترشيحاتنا

فيهم الصالحون والطالحون.. حقيقة سرقة الجن للمال والذهب من المنزل|فيديوجراف

سوناك يرفض الاعتذار 6 مرات عن الأزمة الاقتصادية ببريطانيا.. تفاصيل

يوم الطاقة الخضراء في قمة المناخ.. كيف تحمي الكوكب من الوقود الأحفوري؟

هل يجوز إخراج مال فقط؟.. الإفتاء ترد على سيدة أفطرت رمضان عامين

راتب يصل لـ 5000 جنيه.. فرص عمل ذهبية لشباب الجيزة .. تفاصيل

تخبط فى حكومة الدبيبة بـ ليبيا بسبب خط الغاز مع اليونان|ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الأشخاص المصابين بـ COVID هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية حادة

قبل ما تقتلك ببطء ..علامات تحذيرية لوجود الجلطة الدموية في الجسم

قرار عاجل بشأن السيطرة على انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين الأطفال

الإمساك مؤشر للإصابة بسرطان الأمعاء.. تجنبه قدر المستطاع

فيديو

منتشر في المدارس ويهدد الاطفال.. معلومات صادمة عن الفيروس التنفسي.. تغطية خاصة

تحذير عاجل.. أمطار تضرب عدة محافظات وانخفاض درجات الحرارة.. تغطية خاصة

تعرف على أقل سعر للدولار بالبنوك اليوم.. ومفاجأة في الذهب| تغطية خاصة

ورم باليد.. هل مات الفنان الأردني أشرف طلفاح مقتولا بالقاهرة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ