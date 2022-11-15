رئيس فيفا يدعو روسيا وأوكرانيا إلى وقف إطلاق النار خلال كأس العالم

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، روسيا وأوكرانيا إلى إعلان وقف لإطلاق النار يستمر شهرا خلال فترة إقامة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.



وقال إنفانتينو لزعماء مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الرائدة في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، إن كأس العالم وفر "منصة فريدة من نوعها" للسلام والوحدة، حيث سيتابع نحو 5 مليارات فعاليات البطولة عبر شاشات التلفزيون.



وأضاف إنفانتينو خلال مأدبة غداء مع زعماء دول مجموعة العشرين بجزيرة بالي في إندونيسيا، "إن ندائي لكم جميعا هو الحفاظ على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة شهر واحد هي فترة إقامة بطولة كأس العالم".

واقترح إنفانتينو تخصيص بعض الممرات الإنسانية "أو أي شيء يمكن أن يؤدي إلى استئناف الحوار كخطوة أولى نحو تحقيق السلام".

وأضاف: "أنتم قادة العالم... وتملكون القدرة على التأثير على مسار التاريخ".

يذكر أن نهائيات كأس العالم لكرة القدم ستنطلق في قطر يوم الأحد المقبل.

ودعا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الحكومات إلى إرسال الرياضيين للمشاركة في المناسبات الدولية على أساس تفوقهم الرياضي، وليس على أساس انتماءاتهم السياسية.

وقال باخ أمام تجمع القادة في بالي إن "الرياضة الدولية ستنهار" إذا تم تحديد المشاركة على خلفية سياسية.

يشار إلى أن منظمات رياضية دولية مختلفة فرضت عقوبات ضد روسيا ورياضييها بعد غزوها لأوكرانيا.