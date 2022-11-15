تهدد الإنسانية.. الأمم المتحدة: 80% من أزمة المناخ متعلقة بالمياه

قال "تشابا كوروشي"، رئيس الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة، إن أزمة المناخ تهدد الحضارة الإنسانية بالكامل، والأزمة المائية قادرة على تشتيت مجتمعات كاملة، نحن نعيش في مسار من الأزمات المناخية.

وأضاف "كوروشي"، خلال حواره على القناة الأولى المصرية، أن حماية البيئة والمناخ لن يتم دون الحصول على تمويل جيد والعمل على الحد من الانبعاثات، مشددا على أهمية تحقيق التعاون من أجل تخطي الأزمات الحالية.

ولفت إلى أن 80% من مشاكل المناخ التي نشهدها متعلقة بالمياه، متابعا “نحن نعيش في مرحلة خطرة ولابد من إدارة الموارد العامة بشكل جاد وصحيح”.

وشدد على ضرورة دور المجتمع المدني والعلمي، في حماية البيئة والمناخ والمياه، منوها بضرورة التعامل الجيد والذكي مع الموارد المائية لحمايتها ومنع تدهورها.

وأوضح أن العالم يفتقر إلى الكثير من الموادر، حيث يحتاج العالم إلى 800 مليار دولار إضافية لتحسين البنية التحتية المائية سنويا.

