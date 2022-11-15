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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التغيرات الاقتصادية العالمية وأثرها على مصر.. ندوة المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية

خلال الندوة
خلال الندوة

أقام فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية بمكتبة مصر العامة، اليوم الثلاثاء ندوة توعوية عن التغيرات الإقتصادية العالمية وتأثيرها، علي الإقتصاد المصرى.

أقيمت الندوة تحت رعاية دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بقيادة ومشاركة الدكتورة عفاف الكومى مقررة الفرع و لبني ذكي المقرر المناوب، وحضور عضوات المجلس القومي للمرأة ومجموعة من طلاب المدارس.

حاضر في الندوة الدكتور احمد جمال خطاب دكتور الإقتصاد السياسي وخبير التدريب ومدير تنميه موارد جامعه قناه السويس.

 دارت الندوة عن قمه المناخ cop27 التي تستضيفها مصر وما هي محاور الاقتصاد الاخضر المختلفة، بداية من الاعمار الاخضر والزراعة ، والعمارة الخضراء، والنقل المستدام وتدوير المخلفات ، وإعادة استخدام المياه، بالإضافة إلي المحاور المختلفة التي تبدأ فيها مصر بخطوات جادة.

وأشار خطاب الى تغير الاقتصاد المصري ،من الاقتصاد التقليدي الى الاقتصاد الاخضر ، حيث تشمل موازنة مصر ما يقرب من 20% استثمارات خضراء وتستهدف الحكومة ان تصل الاستثمارات الخضراء الى 50% من الموازنة العامه بالإضافة الى انعكاس ذلك على العديد من الاستثمارات القومية منها تحول قناة السويس الى اول قناة خضراء في العالم.

كما أشار إلي تاثير ذلك على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وبعض الحلول والاطروحات التي يمكن من خلالها التعامل مع الازمه .

جاءت المحاضرة في صورة مبسطة تعتمد على الحكي وسرد الامثلة والتحدث بالارقام  والمؤشرات من اجل تبسيط المحاضرات للطلاب.

وأشار المحاضر إلى ان مصر تتجه في هذا الإطار أيضا الي إنشاء محطة بنبان  الشمسية بأسوان والتي تعد اكبر محطة في الشرق الاوسط والثالثة علي العالم لانتاج الكهرباء النظيفة “كهرباء خضراء” .

كما تحرص الدولة على الاتجاه الي التبطين الأخضر  للترع والمصارف بطول  22,000 كلم وذلك لتحسين جودة المياه وذلك للتعامل مع ما يعرف بالفقر المائي واستخدامها بشكل أمثل وعمل الصوب الزراعية للملائمة مع التنمية المستدامة والزراعة الخضراء.

جامعة قناة السويس مكتبة مصر العامة المجلس القومى للمرأة الاسماعيلية

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