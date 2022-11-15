وزارة التخطيط: إطلاق مبادرة حياة كريمة للدول الأفريقية الأكثر فقرا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مؤتمر قمة المناخ كوب 27 لاقى اهتماما دوليا كبيرا بحضور معظم قادة العالم والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز البحث والفكر والجامعات.

وأضافت “السعيد”، خلال لقاء خاص على هامش فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية بشرم الشيخ في برنامج “صباحنا مصري” المذاع على قناة “المصرية”، أن وزارة التخطيط لها فعاليات في المؤتمر من خلال التعاون مع الوزارات المختلفة، ولدينا يوم الحلول وهو مخصص لعرض المدن المستدامة ومشاركة القطاع الخاص والشركات الناشئة والنقل الذكي في اليوم الأخير.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن حياة كريمة والتكيف والزراعة كانت مبادرات أطلقناها في أفريقيا استنادا على النجاح العظيم التي حققته في المحافظات؛ وتم إطلاق المبادرة لتحسين حياة الشعوب بنسبة 30% في البلاد الأكثر فقرا على مستوى الدول الأفريقية برعاية الرئيس السيسي.

وتابعت أنه تم إطلاق مبادرات لإنشاء محطات خاصة بتحلية المياه وذلك بإشراف الصندوق السيادي لمصر الخاص بالاستثمارات والتنمية بشراكة مع القطاع الخاص.