تعرفي على الطريقة الصحيحة لتخزين اللحوم

قالت جيهان الدمرداش أخصائية الغذاء؛ إن لون اللحمة يدل على صلاحيتها فلا بد ان يكون لونها احمر وردي ويدل ذلك على أنها فريش وفاذا كانت اللحمه تكون رائحتها طيبةلونها في خضار او اسود هذا يدل على أنها فاسدة وغير صالحة للأكل.

وأضافت جيهان الدمرداش، خلال لقاءها في برنامج مطبخ البلد المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، مع الإعلامية ندى رحمي؛ أن وجود الدهون مع اللحوم تكون سبب في فسادها فلا بد من نزع الدهون عند تخزين اللحمه.

وأوضحت أخصائية الغذاء، أن على ست البيت أن تحدد الكمية التي ستقوم بتخزينها من اللحمة على حسب الوجبة ولا يصح أن تقوم بتخزين كميه كبيرة في كيس واحد، لك الأفضل أن تضعها على ورق فويل ثم طبقه من البلاستيك على طبق فويل ثم التخزين مع تجنب وضع طبقات متعدده من الحم حتى لا تفسد.