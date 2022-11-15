عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الإسماعيلى السابق: سعيد بدعوة أياكس ومقابلة الأسطورة جاكسورت

أحمد ناصر مع سيمون
أحمد ناصر مع سيمون تهمتا رئيس قطاع الناشئين بنادى أياكس

أشاد أحمد ناصر إسيان لاعب الزمالك والإسماعيلى السابق بمسئولى ناديه السابق أياكس أمستردام الهولندى الذين وجههوا الدعوة له لحضور إحدى مباريات الفريق العملاق رفقة أسطورة أياكس أمستردام الهولندى جاكسورت .

ويرتبط أحمد ناصر الشهير بلقب إسيان نظرا لقدراته الفائقة على اللعب فى وسط الملعب المدافع على غرار أسطورة غانا وتشيلسى الإنجليزى مايكل إيسيان بعلاقة قوية مع مسئولى نادى إياكس أمستردام الهولندى الذى لعب لفريق الرديف به لعدة مواسم .

عبدالقادر ميدو عن لقائه بمحمد صلاح: يتابع ما يحدث في مصر من إنجازات

علاقات قوية 

كما يرتبط أحمد ناصر إسيان بعلاقة قوية مع أسطورة أياكس أمستردام الهولندى جاكسورت الذى يعشق مصر وسبق له الحصول على تى شيرت محمد صلاح أسطورة الكرة المصرية وليفربول الإنجليزى عن طريق صديقه أحمد عبدالقادر ميدو لاعب الزمالك السابق فى رحلة للنادى الأوروبى العملاق .

وتحدث جاكسورت عن محمد صلاح بمنتهى الفخر والتقدير لمشوار الفرعون المصرى فى الملاعب الأوروبية، موجها رسالة له عبر أحمد ناصر إسيان بأن يواصل العمل والإبداع فى الملاعب الأوروبية والإنجليزية لكتابة تاريخ يصعب لاى لاعب إفريقيى أخر كسره فى السنوات القليلة القادمة .

كما التقى أحمد ناصر على هامش زيارته لأياكس أمستردام الهولندى بسيمون تهمتا رئيس قطاع الناشئين بالحالى فى النادى العملاق والذى نجح فى تقديم العديد من أساطير كرة القدم العالمية للكرة الهولندية والأوروبية .

إشادة هولندية 

ويرغب أحمد ناصر فى الإستفادة من خبرات سيمون تهمتا فى إكتشاف المواهب المصرية وإتاحة الفرصة لها للتألق فى الملاعب الأوروبية خاصة أن مدرسة أياكس أمستردام الهولندى من المدارس المشهود لها عالميا بالقدرة على إفراز نجوم موهوبين استطاعوا الإبداع فى سماء الكرة العالمية فى المستقبل .

من جانبه .. عبر سيمون تهمتا رئيس قطاع الناشئين بنادى أياكس أمستردام الهولندى عن سعادته بلقاء أحمد ناصر إسيان لاعب الزمالك والإسماعيلى السابق وأياكس الهولندى، مشيدا بفكره فى التسويق والإستثمار حيث يعمل مع زميله أحمد عبدالقادر ميدو على ترسيخ المفاهيم الأوروبية فى العمل التسويقى داخل مصر ويرغبان فى تقديم نجوم ومواهب كروية مصرية صغيرة السن تستطيع التألق فى الملاعب الأوروبية مثل محمد صلاح .

وشدد سمون تهمتا، على أن المواهب المصرية الكروية قادرة على اللعب فى هولندا وأوروبا بشرط الإصرار والرغبة فى النجاح .

4c332560-bdcc-4f79-93ff-84e1f725f257
4c332560-bdcc-4f79-93ff-84e1f725f257
احمد ناصر أمستردام الهولندى جاكسورت إيسيان سيمون تهمتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتشار العدوى بالمدارس.. قرار عاجل من التعليم حرصا على صحة الطلاب

الفيروس المخلوي.. قعدي ابنك في البيت فورا إذا لاحظت عليه هذه الأعراض

اشتري بسرعة| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

وزير التعليم يكشف لـصدى البلد حقيقة إلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب بالمدارس

الفيروس المخلوي في المدارس.. إجراءات حاسمة حال إنتشار العدوى| تعرف عليها

العلاقة الزوجية.. الإفتاء: لا ينبغي أن يطلب الزوج زوجته في 3 أوقات

بعد إعلانه عودته لـ سموحة.. فرج عامر: أهم أهدافي صرف جميع مكافآت اللاعبين

العفو الرئاسي: إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيا

ترشيحاتنا

توقيع مذكرة مشروع إنتاج الوقود الأخضر بين مصر وشركة مصدر الإماراتية

أشاد بالإصلاح الاقتصادي المصري.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس البرازيل

ابقوا في الملاجئ.. بيان عاجل من زيلينسكي بعد الضربات الصاروخية الروسية

انتقامية.. وزير الأمن الداخلي الأمريكي: نخشى وقوع هجمات إلكترونية روسية

وزير أوكراني: الضربة الصاروخية الروسية اليوم هي الأكبر منذ بداية الحرب

وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار فى المحافظات.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريجيم ومشروبات سريعة لحرق دهون الكرش للأبد

القائمة القصيرة لجائزة ورشة ستوريتل لرواية الجريمة الأدبية|صور

أوعى تتجاهلها.. 4 أعراض شائعة لانسداد الشرايين بسبب الكوليسترول

رغم تشابهه مع الأنفلونزا.. لماذا الفيروس المخلوي خطير ؟

فيديو

دريس كود.. شروط شريف مدكور لظهور المحجبات ببرنامجه.. فيديوجراف

يوم الطاقة بقمة المناخ.. مبادرة تطلقها وزارة الكهرباء لحماية البيئة

فيهم الصالحون والطالحون.. حقيقة سرقة الجن للمال والذهب من المنزل|فيديوجراف

منتشر في المدارس ويهدد الاطفال.. معلومات صادمة عن الفيروس التنفسي.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ