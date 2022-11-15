لاعب الإسماعيلى السابق: سعيد بدعوة أياكس ومقابلة الأسطورة جاكسورت

أشاد أحمد ناصر إسيان لاعب الزمالك والإسماعيلى السابق بمسئولى ناديه السابق أياكس أمستردام الهولندى الذين وجههوا الدعوة له لحضور إحدى مباريات الفريق العملاق رفقة أسطورة أياكس أمستردام الهولندى جاكسورت .

ويرتبط أحمد ناصر الشهير بلقب إسيان نظرا لقدراته الفائقة على اللعب فى وسط الملعب المدافع على غرار أسطورة غانا وتشيلسى الإنجليزى مايكل إيسيان بعلاقة قوية مع مسئولى نادى إياكس أمستردام الهولندى الذى لعب لفريق الرديف به لعدة مواسم .

علاقات قوية

كما يرتبط أحمد ناصر إسيان بعلاقة قوية مع أسطورة أياكس أمستردام الهولندى جاكسورت الذى يعشق مصر وسبق له الحصول على تى شيرت محمد صلاح أسطورة الكرة المصرية وليفربول الإنجليزى عن طريق صديقه أحمد عبدالقادر ميدو لاعب الزمالك السابق فى رحلة للنادى الأوروبى العملاق .

وتحدث جاكسورت عن محمد صلاح بمنتهى الفخر والتقدير لمشوار الفرعون المصرى فى الملاعب الأوروبية، موجها رسالة له عبر أحمد ناصر إسيان بأن يواصل العمل والإبداع فى الملاعب الأوروبية والإنجليزية لكتابة تاريخ يصعب لاى لاعب إفريقيى أخر كسره فى السنوات القليلة القادمة .

كما التقى أحمد ناصر على هامش زيارته لأياكس أمستردام الهولندى بسيمون تهمتا رئيس قطاع الناشئين بالحالى فى النادى العملاق والذى نجح فى تقديم العديد من أساطير كرة القدم العالمية للكرة الهولندية والأوروبية .

إشادة هولندية

ويرغب أحمد ناصر فى الإستفادة من خبرات سيمون تهمتا فى إكتشاف المواهب المصرية وإتاحة الفرصة لها للتألق فى الملاعب الأوروبية خاصة أن مدرسة أياكس أمستردام الهولندى من المدارس المشهود لها عالميا بالقدرة على إفراز نجوم موهوبين استطاعوا الإبداع فى سماء الكرة العالمية فى المستقبل .

من جانبه .. عبر سيمون تهمتا رئيس قطاع الناشئين بنادى أياكس أمستردام الهولندى عن سعادته بلقاء أحمد ناصر إسيان لاعب الزمالك والإسماعيلى السابق وأياكس الهولندى، مشيدا بفكره فى التسويق والإستثمار حيث يعمل مع زميله أحمد عبدالقادر ميدو على ترسيخ المفاهيم الأوروبية فى العمل التسويقى داخل مصر ويرغبان فى تقديم نجوم ومواهب كروية مصرية صغيرة السن تستطيع التألق فى الملاعب الأوروبية مثل محمد صلاح .

وشدد سمون تهمتا، على أن المواهب المصرية الكروية قادرة على اللعب فى هولندا وأوروبا بشرط الإصرار والرغبة فى النجاح .