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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

89 وفدا رسميا يشارك في أعمال قمة الفرنكوفونية بتونس

صدى البلد

قال المنسق الإعلامي لقمة الفرنكوفونية محمد الطرابلسي، إن 89 وفدا رسميا ممثلين للدول والمنظمات الدولية أكدت مشاركتها في قمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة، من بين هذه الوفود 31 رئيس دولة وحكومة وعدد من وزراء الخارجية والوزراء المكلفين بالفرنكوفونية ووزراء آخرين وسفراء و7 أمناء عامين لمنظمات دولية وإقليمية، موضحا أن هذه الأعداد قابلة للتغيير.

وأكد الطرابلسي - في تصريحات له اليوم /الثلاثاء/ على هامش لقاء «وفد المقدمة» الذي يتكوّن من دبلوماسيين وأمنيين ممثلين لكل الوفود التي ستشارك في قمة جربة - أن تونس على أتم الجاهزية من الجانب الرسمي لاستقبال ضيوفها من رؤساء الدول والحكومات.

وأشار إلى أن قمة رؤساء الدول والحكومات ستتناول عدة موضوعات مهمة تمثل تحديات على مستوى الإنسانية وعلى مستوى الفضاء الفركوفوني ومنها تشغيل الشباب والمرأة والرقمنة كوسيلة لتطوير التعاون الاقتصادي والاندماج الاقتصادي داخل الفضاء الفرنكوفوني، مضيفا أن رؤساء الدول والحكومات سيقدمون رؤيتهم المستقبلية بشأن هذه القضايا.

ولفت إلى أن تونس التي ستترأس القمة خلال العامين المقبلتين بتسلمها الرئاسة من الجانب الأرميني، ستقدم رؤيتها للتعاون داخل الفضاء الفرنكوفوني، مضيفا أن قمة جربة سيخرج عنها «إعلان جربة» وهو الإعلان النهائي لأعمال وفعاليات القمة، والذي سيتضمّن الرؤية المستقبلية للتعاون داخل الفضاء الفرنكوفوني إلى جانب مساهمة تونس والمنظمة الفرنكوفونية وبقية الدول الاعضاء والمنظمات في هذا الفضاء.

المنسق الإعلامي لقمة الفرنكوفونية الفرنكوفونية

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