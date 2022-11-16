الحل السحري للأزمة الاقتصادية في مصر والعالم كله.. ما هو وكيف يتحقق؟

تعد السياحة في مصر مصدر من مصادر الدخل القومي، حيث تشتهر مصر في جميع أنحاء العالم، بكونها موطن الحضارة القديمة وصاحبة الشواطئ الخلابة والساحرة وبالأخص شواطئ البحر الأحمر، وهناك أيضًا الكثير فلكل مدينة في مصر سحرها الخاص الذي يمكنك اكتشافه من خلال تاريخها وثقافتها وأنشطتها المختلفة.

السياحة

جهود الدولة لتنشيط السياحة

وتبذل مصر خلال أقصى جهودها، لاستقبال الموسم السياحي الشتوي المرتقب الذي يعد مختلف، وذلك بعد أزمة الطاقة التي ضربت أوروبا تحت وطأة الحرب الروسية الأوكرانية وقد تشتد خلال فصل الشتاء، مما يعزز فرص السياحة الوافدة للمقاصد السياحية المشمسة، وعلى رأسها مدن السياحة المصرية.

وفي ذلك الإطار، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز جهود تنشيط قطاع السياحة استثماراً لما تذخر به مصر من مقومات سياحية عالمية معززة بإرث ثقافي وحضاري فريد، وذلك بتحقيق معدلات تنفيذ ملموسة وواقعية في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي على مستوى الدولة، فضلاً عن تحقيق الاستفادة والتكامل مع عملية التنمية وما تم من تطوير شامل ورفع كفاءة للبنية التحتية والأساسية في مختلف القطاعات على مستوى الدولة وهو الأمر الذى يحقق قيمة مضافة كبيرة تعزز من دعم السياحة، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

السياحة في مصر

السياحة هي المصدر الوحيد والسريع للأزمة الاقتصادية

وفي ذلك الصدد، قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على تنشيط قطاع السياحة جيدة تمامًا، لأنة يدرك بشكل كبير أن السياحة هي المصدر الوحيد والسريع للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم وليس مصر فقط، فدول العالم تدرك أهمية السياحة بشكل كبير، وأكبر مثال على تلك الدول هي "الإمارات، وتركيا، وأسبانيا"، فهؤلاء الدول عملت على السياحة بشكل كبير.

وأكد صادق – في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن دول الخليج الأن أصبحت تتوجه إلى السياحة بشكل كبير ومن ضمنهم السعودية وقطر أيضًا، لأنها أنفقت مليارات لكي تضع نفسها على خريطة كأس العالم وتستضيف سائحين من جميع الجنسيات المختلفة، فنتمنى أن تكون السياحة هي المشروع القومي القادم لمصر، مثل مشروع قناة السويس، لأن هناك عدة مشاكل في رحلة السائح داخل مصر، ونحن نطالب بتحول رقمي كامل بين وزارة السياحة وجميع الوزارات الأخرى، فنحن نريد أن يعود السائح لمصر مرة أخرى.

وأضاف صادق، أن قطاع السياحة يعاني من كثرة التدخلات في كل شيء، وهذا يجعل السائح يشعر بالروتين والملل، فالسائح يريد أن يشاهد ويعيش بساطة المصريين، ومثال على ذلك وزيرة الصحة الأمريكية عندما ذهبت إلى مطعم كباب مصري بشرم الشيخ، وكانت يبدوا على ملامح وجهها السعادة والإنبهار، فيجب أن يتم تسهيل اجراءات مشاريع السياحة وتفعيل الشباك الواحد لتلك المشروعات.

واختتم صادق، أن السياحة هي أفضل صناعة تصديرية، لأن مردودها يكون في الحال وبالعملة الصعبة، فالسائح يحتاج إلى تجربة سياحية ممتازة، ولا يواجه أي مشاكل مثل “الحناطير والسوياس” الخاصين بالأماكن السياحية، فالسياحة تحتل المركز الثاني بالموارد الخارجية لمصر حيث أنها سجلت 11 مليار دولار، وقطاع السياحة يشارك بنسبة 15% من الموزنة العامة للدولة، ونتمنى أن تصبح 25% في العام المقبل.