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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رسوم تحول قرية صينية إلى وجهة سياحية

رسوم
رسوم

تجذب اللوحات الجدارية على أسوار قرية شينج اي بمدينة ليجيانغ من مقاطعة يوننان أنظار كل من زار القرية، حيث تقدم معرضا مفتوحا لرسوم تنبض بالحياة.
 

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وتعود هذه الرسوم لرسام شاب يدعى ليو تشي تشنغ، وفق ما نشرت «صحيفة الشعب اليومية أونلاين» الصينية، اليوم (الثلاثاء).

درس ليو الرسم، وفي العام الماضي عاد إلى قريته لتحقيق حلم راوده طويلا بأن يغير وجهها من خلال فن الرسم.

وتنتشر لوحات ليو على مختلف أسوار القرية، وإلى حد الآن، قام ليو برسم ما يزيد على 30 لوحة كبيرة.
 

وحظيت الفيديوهات التي ينشرها ليو على مواقع التواصل الاجتماعي حول لوحاته بملايين المتابعات.

وبفضل هذه الرسوم أصبح عدد كبير من الناس يعرفون قرية شينغ اي، كما زاد عدد السائحين المتوافدين على القرية.

اللوحات الجدارية قرية معرضا تنبض

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