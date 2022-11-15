وزيرة التخطيط: الشراكة المصرية باتفاقيات مقدرة بـ83 مليار دولار خلال قمة المناخ

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، تفاصيل الشراكة المصرية باتفاقيات مقدرة بـ 83 مليار دولار على هامش انعقاد قمة المناخ.



وأوضحت السعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة أن ذلك المبلغ سيتبلور في استثمارات بمجالات الطاقة المتجددة.



وأضافت السعيد، إن 80% من هذه الاستثمارات ستتمثل في توريد معدات وآلات، و20% سيتم إدخاله نقدي.

وأشارت السعيد، أن الجانب المصري يشارك من خلال بيع الأرض والشمس وطاقة الرياح رجوعًا لكونها جزء من الأراضي المصرية وسيتم استغلالها لصالح المشروعات المنوط تنفيذها، بالإضافة إلى المشاركة بنسبة 20% من الاستثمار النقدي.

