عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع كبير في أسعار الذهب عالميا

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر وصلت إليه في وقت سابق اليوم الثلاثاء، حيث قلص الدولار بعض الخسائر، في حين ينتظر المتداولون المزيد من البيانات التي من شأنها أن تلمح إلى ما هو التالي لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1771.80 دولار للأوقية بحلول الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش، مسجلا في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 15 أغسطس.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1٪ إلى 1,774.90 دولار.

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في OANDA: “بيانات التضخم المبردة هي أخبار جيدة للذهب، ولكن يبدو فقط أن لدينا حاجز سعر قوي داخل مستوى 1800 دولار”.

وأضاف مويا: “ما زلنا نصدر تقريرين آخرين عن التضخم قبل أن نتمكن حقا من إجراء هذا النقاش حول ما إذا كان ينبغي على بنك الاحتياطي الفيدرالي التوقف مؤقتا أم لا"، مسلطا الضوء على أن هناك حاجة أيضا إلى مزيد من ضعف الدولار حتى يرتفع الذهب.

ارتفاع في أسعار اليورو والجنيه الإسترليني مع تراجع الدولار عالميا

نصح بالاستثمار في الذهب.. محلل اقتصادي يرجح انهيار سوق العملات الرقمية

وارتفع مؤشر الدولار قليلا من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أكتوبر، وهو دليل آخر على أن التضخم بدأ في التراجع.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، اليوم الثلاثاء، إنه لا يرى سوى القليل من الأدلة على أن تشديد السياسة النقدية العدواني يؤدي إلى إبطاء التضخم ، متوقعا أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات لخفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

وفي الوقت الحالي، يقوم المتداولون بتسعير فرصة بنسبة 91٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

اسعار الذهب الذهب الاحتياطي الفيدرالي الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتدوا ملابس ثقيلة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين عن حالة الطقس

موجة أمطار في المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام المقبلة

بعد انتشار العدوى بالمدارس.. قرار عاجل من التعليم حرصا على صحة الطلاب

وزير التعليم يكشف لـصدى البلد حقيقة إلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب بالمدارس

اشتري بسرعة| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

الفيروس المخلوي.. قعدي ابنك في البيت فورا إذا لاحظت عليه هذه الأعراض

الفيروس المخلوي في المدارس.. إجراءات حاسمة حال إنتشار العدوى| تعرف عليها

البشرية في خطر.. انخفاض الحيوانات المنوية للنصف عند الرجال

موضوعات متعلقة

القضاء على عبدة الشيطان.. رئيس الشيشان يحدد شروط بدء المفاوضات مع أوكرانيا

لافروف: نريد دليلا ملموسا من الغرب بشأن تأديب الرئيس الأوكراني

ردا على خطة سلام زيلينسكي.. أمريكا تعلق على الضربات الروسية في أوكرانيا

بعد الضربات الروسية.. مكتب زيلينسكي يعلن كارثة في أوكرانيا

جنرال أمريكي: واشنطن غير مهتمة بانتصار أوكرانيا.. وروسيا اتخذت قرارا مدروسا

أمريكا تعلق على إمكانية تنفيذ هجوم نووي بأوروبا.. وتحذر من تحركات روسيا

روسيا ترد على دعوة ماكرون لإجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا.. تفاصيل

أوكرانيا: الجيش الروسي قصف منشآت البنية التحتية بـ 100 صاروخ

ترشيحاتنا

إيران.. اغتيال ضابط كبير في الحرس الثوري

غدا.. النطق بالحكم على 23 متهمًا فى خلية السلام

الصحة: 3 أعراض لو استمرت عند الإصابة بالفيروس المخلوي تحتاج تدخل طبي

انفراجة جديدة بأزمة الأعلاف.. وتغيير مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم|تفاصيل

دراسة أثرية.. اليونانيون استخدموا الأواني المتنقلة كـ"حمامات" لقضاء حوائجهم

خايفة من سكة الحرام.. ثلاثينية في محكمة الأسرة: سني بيكبر وعايزة أخلف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خضوع هدى الأتربي لعمليات التجميل.. إطلالات تكشف الحقيقة

7 أسباب.. أقوى تحذير للرجال من تراجع الخصوبة

ليلى علوي وجوهرة على ريد كاربت فيلم جلال الدين بمهرجان القاهرة.. صور

رحيل محمد سلطان.. حكاية الموسيقار الأوفى في مصر وكيف بكى زوجته الفنانة الشهيرة

فيديو

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

دريس كود.. شروط شريف مدكور لظهور المحجبات ببرنامجه.. فيديوجراف

يوم الطاقة بقمة المناخ.. مبادرة تطلقها وزارة الكهرباء لحماية البيئة

فيهم الصالحون والطالحون.. حقيقة سرقة الجن للمال والذهب من المنزل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ