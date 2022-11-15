تراجع كبير في أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر وصلت إليه في وقت سابق اليوم الثلاثاء، حيث قلص الدولار بعض الخسائر، في حين ينتظر المتداولون المزيد من البيانات التي من شأنها أن تلمح إلى ما هو التالي لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1771.80 دولار للأوقية بحلول الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش، مسجلا في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 15 أغسطس.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1٪ إلى 1,774.90 دولار.

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في OANDA: “بيانات التضخم المبردة هي أخبار جيدة للذهب، ولكن يبدو فقط أن لدينا حاجز سعر قوي داخل مستوى 1800 دولار”.

وأضاف مويا: “ما زلنا نصدر تقريرين آخرين عن التضخم قبل أن نتمكن حقا من إجراء هذا النقاش حول ما إذا كان ينبغي على بنك الاحتياطي الفيدرالي التوقف مؤقتا أم لا"، مسلطا الضوء على أن هناك حاجة أيضا إلى مزيد من ضعف الدولار حتى يرتفع الذهب.

وارتفع مؤشر الدولار قليلا من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أكتوبر، وهو دليل آخر على أن التضخم بدأ في التراجع.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، اليوم الثلاثاء، إنه لا يرى سوى القليل من الأدلة على أن تشديد السياسة النقدية العدواني يؤدي إلى إبطاء التضخم ، متوقعا أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات لخفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

وفي الوقت الحالي، يقوم المتداولون بتسعير فرصة بنسبة 91٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.