استشاري صحة نفسية: مروجو الفيديوهات الخارجة على السوشيال ميديا يفتقدون النخوة

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الإحصائيات الرسمية، أن هناك 7.2 مليون مستخدم للتيك توك في مصر، مشيرا إلى أن محتويات هذا التطبيق، لا تتناسب مع قيم المجتمع.

وقال وليد هندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن هناك شخصيات تحب الظهور على تلك المنصات، وترغب في أن تكون محور للقطات المثيرة للجدل، وتسعى للكذب والتهويل.

وتابع استشاري الصحة النفسية، أن من يقومون بترويج الفيديوهات الخارجة على منصات السوشيال ميديا يفتقدون للنخوة والشهامة.

الحصول على المال باي وسيلة.

وأشار وليد هندي إلى أن المصابين بهوس التريند لديهم خلل أخلاقي ورغبة في الحصول على المال باي وسيلة.