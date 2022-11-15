عالم أزهري: السوشيال ميديا أصابت الناس بهوس صناعة فيديوهات غير أخلاقية

أكد الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، أن السوشيال ميديا، ظهر وجه قبيح لها، أثر على كل المجالات، مشيرا إلى أن ركوب التريند سبب هوسا لدى البعض.

وقال إبراهيم رضا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”: وجدنا إنحراف عن الخطاب المستنير"، مؤكدا أن البعض يقدم نوع من انواع الدروشة والتخبط، بحجة الفتوى.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن الغضب من سلوكيات صناع التريند على السوشيال ميديا ضرورة لمواجهة مخاطرهم ضد المجتمع.

خراب البيوت.

وأشار إبراهيم رضا إلى أن السوشيال ميديا أصابت البعض بهوس صناعة الفيديوهات غير أخلاقية، ما يتسبب في خراب البيوت.