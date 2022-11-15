خبير أسواق مال: الدولة تتبنى سياسة جديدة للقضاء على الاقتصاد الموازي.. فيديو

قالت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال، تعقيبا على اجتماع الرئيس السيسي بعدد من مسئولي القوات المسلحة واستعراض موقف طرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة ، إن الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية من أنجح الشركات، لأنها تعمل في قطاع البترول، والبتروكيماويات، والأسمدة، وقطاع المواد الاستهلاكية، وهي قطاعات جاذبة للمستثمرين .

وتابعت رانيا يعقوب ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن هناك استحواذ للشركات المطروح أسهمها في البورصة، منذ بداية العام الحالي، ما يدل على أن الأسهم الجدية تجذب سيولة جديدة.

وأضافت، أن البورصة تعد أحد الحلول الهامة جدا لحل مشكلة التمويل لتخارج الدولة، وزيادة ملكية القطاع الخاص، موضحة أن الدولة المصرية تعمل عل جذب سيولة الاقتصاد الموازي ، والقضاء عليه من خلال سياسية جديدة .