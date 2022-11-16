خبير اقتصادي: هناك نية واضحة لطرح الشركات الوطنية بالبورصة منذ ديسمبر 2020

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أنه كان هناك نية واضحة لطرح الشركات الوطنية بالبورصة منذ ديسمبر 2020، ولم يكن مقترح حديث.

وقال مدحت نافع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر"، أن الرئيس يتابع طرح الشركات الوطنية التابعة للجيش في البورصة لدعم وجذب استثمارات القطاع الخاص.

متواجدة بشكل كبير

وتابع الخبير الإقتصادي، أن هذه الشركات دخلت للسوق ليس من أجل المنافسة وإنما لسد فجوة معينة، مشيرًا إلى أن شركة وطنية متواجدة بشكل كبير على مستوى الجمهورية من حيث عدد الفروع.

