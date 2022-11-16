رئيس التنسيق الحضاري: رصد مخالفات بسينما ريفولي أدت لتغيير يضر بشكلها الأصلي

أكد المهندس محمد أبو سعدة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أنه عقب تفقد المبنى الأثري لسينما ريفولي التراثية بوسط البلد ضمن حملة للجهاز للوقوف على موقف المباني التراثية، تم رصد مخالفات شملت تغيير واجهة السينما وإزالة باكيتين أدى لتغيير يضر بشكلها الأصلي.

وأضاف أبو سعدة، في تصريحات خاصة لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن سينما ريفولي مسجلة كـ "طراز معماري متميز"، ولا يجوز التدخل لتغيير معالمها التراثية.

وأشار المهندس محمد أبو سعدة، إلى أنه تم إبلاغ الحي بإزالة تلك المخالفات لضمان عودتها إلى شكلها الأصلي، كما تم تحرير عدد من المحاضر بالنيابة العامة ضد تلك المخالفات.