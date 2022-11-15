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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من طارق خيري بعد الفوز ببطولة دوري مرتبط السلة

صدى البلد

أبدي طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج ببطولة دوري المرتبط، بعد الفوز على سبورتنج، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على صالة استاد القاهرة الدولي.

وقال خيري إن الفريق قدم مباراة قوية في ظل رغبته في حصد البطولة وإسعاد جماهير الأهلي بلقب بطولة دوري المرتبط، مؤكدًا أنه استعد لتلك المباراة بشكل خاص بعد ماراثون طويل خلال البطولة.

وأضاف أن الأهلي يستحق التتويج بالبطولة بعدما قدم أداءً مميزًا، وفرض سيطرته على فترات المباراة، مشيرًا إلى أن كل اللاعبات بذلن مجهودًا كبيرًا، وأن كافة عناصر الفريق قدمن أفضل ما لديهن، بالإضافة إلى دور الجهاز الفني والإداري، الذي يبذل مجهودًا كبيرًا مع الفريق في الفترة الأخيرة.

واختتم طارق خيري حديثه مؤكدًا أن الأهلي يتطلع إلى حصد كل الألقاب هذا الموسم، وأن الجميع تعاهد على عدم التنازل عن التتويج بباقي البطولات هذا الموسم.

 

طارق خيري كرة السلة بالنادي الأهلي بطولة دوري المرتبط بباقي البطولات جماهير الأهلي

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