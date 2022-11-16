تخفيف الأعباء المالية..خبير يكشف السبب وراء تسريح العمالة في شركات التكنولوجيا العالمية..فيديو

أكد فادي رمزي، خبير التسويق الرقمي، أن شركات التكنولوجيا العملاقة بدأت في تسريح العمالة منذ أسبوعين، وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية التي تواجه العالم خلال تلك الفترة.

وقال فادي رمزي، خلال تصريحات لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن تسريح العمالة في شركات التكنولوجيا العالمية سيؤثر بشكل غير مباشر على شركات هذا المجال في مصر.

خلال العام الحالي

وتابع خبير التسويق الرقمي، أن شركات التكنولوجيا العالمية حققت ارباحا خيالية خلال فترة كورونا، ولكن تعرضت لأزمة كبيرة خلال العام الحالي .

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