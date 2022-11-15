لاعبة السلة دينا عمرو: تعاهدنا على الفوز باللقب لإسعاد جماهير ‏الأهلي

أبدت دينا عمرو، كابتن الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، سعادتها بتتويج الفريق ببطولة دوري المرتبط بعد الفوز على فريق سبورتنج، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة استاد القاهرة الدولي.

وأضافت دينا أن الروح التي تحلى بها الفريق كانت كلمة السر في التتويج بالبطولة، وتحقيق الفوز في المباراة، خصوصًا في بداية الموسم الجديد.

وأضافت كابتن الفريق: «تعاهدنا على الفوز بدوري المرتبط، لإسعاد الجماهير التي احتشدت اليوم ‏في مدرجات استاد القاهرة، الداعمة للفريق خلال البطولة».‏

وأكدت أن الفريق تغلب على جميع الفرق المنافسة في البطولة وهو أمر جيد في بداية الموسم، خاصة أن الموسم سيكون صعبًا على الجميع بعد التدعيمات الكبيرة التي قامت بها الفرق المنافسة.

واختتمت اللاعبة تصريحاتها: «تعهدنا بعدم التفريط في أي بطولة هذا الموسم، فالفريق جاهز للمنافسة على جميع البطولات التي يشارك بها هذا الموسم».