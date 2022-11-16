مخرج خطة كيوبيد: اختيار طاقم العمل كانت المهمة الأصعب في المسرحية

أكد أحمد فؤاد، مخرج مسرحية "خطة كيوبيد"، أن اختيار طاقم العمل المناسب لآداء المسرحية كانت المهمة الأصعب، مضيفًا: كنت أبحث عن فنانين لديهم القدرة على تنفيذ الفكرة، كنت محتاج 4 ممثلين قادرين على تقديم خلطة درامية كوميدية، تلك النوعية من الفنانين تمثل عملة نادرة في المجال الفني.

وأضاف فؤاد، خلال استضافته ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن اختياره لآلة الكمان لتكون مصاحبة لآداء الممثلين بالمسرحية جاء بسبب أن الكمان لديها كل الأفكار وتمثل روح المسرح، مشيرًا إلى أن عازف الكمان كان يقوم بالعزف خلال المسرحية وليس تسجيل لصوت الآلة.

ومن جانبها أعربت الفنانة أمنية حسن، أحد أبطال العمل المسرحي "خطة كيوبيد"، عن سعادتها بالاشتراك في العمل مشيرة إلى أن "خطة كيوبيد" هي حكايات الأسرة المصرية في جميع العصور.

فيما أكدت الفنانة عبير فاروق، أحد أبطال المسرحية، أن "خطة كيوبيد" تناولت العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار كوميدي تراجيدي، في محاولة لعلاج مشكلات الزواج والانفصال.