رنيم الجداوي: نتعهد بمواصلة البطولات.. والألقاب الفردية تتويج لجهود الجميع

أبدت رنيم الجداوي، لاعبة فريق سيدات سلة الأهلي، سعادتها بتتويجها بجائزة الأفضل ‏خلال مراسم تسليم درع بطولة دوري المرتبط للنادي الأهلي، الذي توج باللقب بعد فوزه على ‏سبورتنج في نهائي البطولة.‏

وأكدت لاعبة الأهلي أن الألقاب الفردية تعتبر تتويجًا لجهود جميع لاعبات الفريق، ‏وأن الأهم هو فوز الأهلي باللقب وإهداؤه للجماهير.‏

وقالت إن إصرار لاعبات الأهلي على التتويج بلقب دوري المرتبط كان واضحًا في نهائي ‏البطولة، واستطاع الفريق أن يتوج باللقب بعد الفوز على فريق مميز بحجم سبورتنج.‏

وأشارت لاعبة سلة الأهلي إلى أن الفوز بلقب دوري المرتبط في مستهل الموسم دافع قوي ‏بكل تأكيد من أجل حصد المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة، ورسالة في نفس الوقت ‏أن الفريق يعيش حالة من التركيز للفوز بكافة البطولات التي يشارك بها.‏

وأشارت رنيم إلى أن الجميع تعاهد على الفوز بالبطولة، وأن حديث اللاعبات قبل وبعد ‏المباريات كان واحدًا وهو ضرورة الفوز باللقب، ليكون خير بداية ونقطة انطلاق قوية للفريق ‏في الموسم.‏