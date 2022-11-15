رنيم الجداوي: نتعهد بمواصلة البطولات.. والألقاب الفردية تتويج لجهود الجميع

أبدت رنيم الجداوي، لاعبة فريق سيدات سلة الأهلي، سعادتها بتتويجها بجائزة الأفضل خلال مراسم تسليم درع بطولة دوري المرتبط للنادي الأهلي، الذي توج باللقب بعد فوزه على سبورتنج في نهائي البطولة.
وأكدت لاعبة الأهلي أن الألقاب الفردية تعتبر تتويجًا لجهود جميع لاعبات الفريق، وأن الأهم هو فوز الأهلي باللقب وإهداؤه للجماهير.
وقالت إن إصرار لاعبات الأهلي على التتويج بلقب دوري المرتبط كان واضحًا في نهائي البطولة، واستطاع الفريق أن يتوج باللقب بعد الفوز على فريق مميز بحجم سبورتنج.
وأشارت لاعبة سلة الأهلي إلى أن الفوز بلقب دوري المرتبط في مستهل الموسم دافع قوي بكل تأكيد من أجل حصد المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة، ورسالة في نفس الوقت أن الفريق يعيش حالة من التركيز للفوز بكافة البطولات التي يشارك بها.
وأشارت رنيم إلى أن الجميع تعاهد على الفوز بالبطولة، وأن حديث اللاعبات قبل وبعد المباريات كان واحدًا وهو ضرورة الفوز باللقب، ليكون خير بداية ونقطة انطلاق قوية للفريق في الموسم.