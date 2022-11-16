أخبار التوك شو| الأرصاد تكشف عن حالة طقس الأربعاء.. الصحة تحذر من حقنة البرد السحرية المنتشرة.. التعليم: لا تعليق للدراسة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد أبرزها في التقرير التالي:



الجمارك: 27 موديل للسيارات القادمة من الخارج ضمن مبادرة الإعفاء

كشف علي جلال، المتحدث باسم مصلحة الجمارك، تفاصيل وإجراءات مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج، موضحا أن 27 موديلا مختلفا للسيارات القادمة من الخارج.



عبدالحليم قنديل: الشعب المصري كبير ولا يستجيب لدعوات تخريبية من الخارج

قال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إن الشعب المصري كبير وواعى ويستطيع أن يفرق بين الكذب والصدق ولا يستجيب فى الغالب لدعوات تخريبية من الخارج من أشخاص لا يريدون الخير لمصر.



عملية فورا.. أحمد سلامة يكشف مفاجأة عن إصابته بورم في وجهه| فيديو

كشف الفنان أحمد سلامة تفاصيل إصابته بورم في وجهه ، قائلا : " أنا الحمد لله بقيت احسن كتير .. أنا كنت شخص تاني .. ونمت بليل صحيت لقيت نفسي كده " .



التعليم: لا تعليق للدراسة بسبب انتشار الفيروسات التنفسية

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن العملية التعليمية مستمرة ومنتظمة وليس هناك ما يدعو لتعطيل أو تعليق الدراسة بسبب انتشار الفيروسات التنفسية، لافتا إلى أن الوزارة تلقت بعض الشكاوى من أولياء الأمور بإصابة أبنائهم بعدوى الفيروس المخولي التنفسي وتم التعامل الفوري مع تلك الشكاوى.



وزير الكهرباء: لدينا خطة استراتيجية لزيادة نسبة الطاقة

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن الدولة المصرية لديها خطة لزيادة نسبة الطاقة والهيدروجين الأخضر.



الصحة: حقنة البرد السحرية المنتشرة حاليًا تتضمن تركيبة غير مضمون تأثيرها

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه مع دخول فصلي الخريف والشتاء يزداد نشاط الفيروسات التنفسية، وهذا أمر طبيعي يحدث كل عام، موضحا أن الفيروس التنفسي المخلوي من الفيروسات القديمة والمعروفة التي تصيب الإنسان.



استشاري صحة نفسية: مروجو الفيديوهات الخارجة على السوشيال ميديا يفتقدون النخوة

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الإحصائيات الرسمية، أن هناك 7.2 مليون مستخدم للتيك توك في مصر، مشيرا إلى أن محتويات هذا التطبيق، لا تتناسب مع قيم المجتمع.



وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي يدخل كشريك أساسي مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، تفاصيل الشراكة المصرية باتفاقيات مقدرة بـ 83 مليار دولار على هامش انعقاد قمة المناخ.



غرفة شركات السياحة تحذر من سماسرة أداء العمرة.. فيديو

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بـ غرفة شركات السياحة، تعليقا على إعادة 100 معتمر قبل سفرهم على الطيران السعودي، بسبب طلب الجهات المختصة باركود العمرة، إن وزارة السياحة هي من قامت بالتحقيق وهى المنوطة بالرد على سبب إعادة المعتمرين من السعودية.



الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة ورياح على السواحل وطقس معتدل بالقاهرة غدا| فيديو

كشف الدكتور محمود شاهين ، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس غدا الاربعاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، ومائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء.

