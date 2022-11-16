استفزاز..مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو يكشف حقيقة القصف الصاروخي الروسي على بولندا

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو، إن وزارة الدفاع الروسية نفت منذ قليل التقارير الإعلامية البولندية عن سقوط صواريخ روسية على الأراضي البولندية، وأكدت وزارة الدفاع أن هذه التقارير تهدف إلى استفزاز الجانب الروسي من أجل توسيع حدة النزاع ومن أجل رفع حدة الخطابات ما بين الدول.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج «هذا المساء» الذي يقدمه الإعلامي محمد عبدالرحمن على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة الدفاع أكدت أن القوات الروسية لم تقم اليوم بأي ضربات صاروخية على أهداف على الحدود الأوكرانية البولندية، واعتبرت أن التقارير البولندية مزيفة وغير صحيحة، وأن الصور التي يجري نشرها حول صواريخ روسية لا تدل على أن هذه الصواريخ أو الأسلحة روسية، ويعني هذا أن روسيا نفت بشكل كامل ورسمي أي علاقة لها بسقوط الصواريخ.

وتابع: «في حال أراد الغرب توسيع حدة النزاع أو نطاق النزاع وأماكنه يمكن أن يتخذ الغرب هذا ذريعة لبدء مواجهة عسكرية مع روسيا؛ لأن بولندا دولة من عضاء الناتو، وفي حالة أراد الغرب إبقاء النزاع ضمن الأراضي الأوكرانية يمكن أن يعتبروا أن حادثة الصواريخ غير مقصودة أو يؤكدوا أنها ليست صواريخ روسية ويمر الأمر مرور الكرام، ويبقى النزاع ضمن الأراضي الأوكرانية والأمر مرتبط بالجانب الغربي والجانب الأمريكي».