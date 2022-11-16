عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استفزاز..مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو يكشف حقيقة القصف الصاروخي الروسي على بولندا

بولندا
بولندا

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو، إن وزارة الدفاع الروسية نفت منذ قليل التقارير الإعلامية البولندية عن سقوط صواريخ روسية على الأراضي البولندية، وأكدت وزارة الدفاع أن هذه التقارير تهدف إلى استفزاز الجانب الروسي من أجل توسيع حدة النزاع ومن أجل رفع حدة الخطابات ما بين الدول.

txt

أوكرانيا: القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو

txt

زيلينسكي: القوات الروسية دمرت كل البنى التحتية الحيوية في خيرسون

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج «هذا المساء» الذي يقدمه الإعلامي محمد عبدالرحمن على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة الدفاع أكدت أن القوات الروسية لم تقم اليوم بأي ضربات صاروخية على أهداف على الحدود الأوكرانية البولندية، واعتبرت أن التقارير البولندية مزيفة وغير صحيحة، وأن الصور التي يجري نشرها حول صواريخ روسية لا تدل على أن هذه الصواريخ أو الأسلحة روسية، ويعني هذا أن روسيا نفت بشكل كامل ورسمي أي علاقة لها بسقوط الصواريخ.

وتابع: «في حال أراد الغرب توسيع حدة النزاع أو نطاق النزاع وأماكنه يمكن أن يتخذ الغرب هذا ذريعة لبدء مواجهة عسكرية مع روسيا؛ لأن بولندا دولة من عضاء الناتو، وفي حالة أراد الغرب إبقاء النزاع ضمن الأراضي الأوكرانية يمكن أن يعتبروا أن حادثة الصواريخ غير مقصودة أو يؤكدوا أنها ليست صواريخ روسية ويمر الأمر مرور الكرام، ويبقى النزاع ضمن الأراضي الأوكرانية والأمر مرتبط بالجانب الغربي والجانب الأمريكي».

حسين مشيك القاهرة الإخبارية موسكو الدفاع الروسية صواريخ روسية الأراضي البولندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار في المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام المقبلة

القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري في الجيزة| ما القصة؟

ألقى نفسه بالمصيدة.. كيف وقع عامل النظافة في قبضة الأمن بسذاجة

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. قرارات عاجلة من وزارة التعليم..فيديو

بعد ارتفاع 39 جنيهًا خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الفيروس المخلوي.. التعليم تعلن عن امتحان آخر شهر نوفمبر

الميكروباص كله نزل في أكياس سوداء.. 4 مجهولين بتصادم الوادي الجديد

إخطار السفارة.. قرار جديد بشأن جثمان الفنان الأردني أشرف طلفاح

ترشيحاتنا

ترامب: بايدن يقودنا لحرب نووية.. والديمقراطيون قسموا أمريكا

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 16-11-2022

ليس بينها الأرجنتين.. ميسي يرشح 3 منتخبات للفوز بكأس العالم 2022

الدوما الروسي: أوكرانيا قد تكون متورطة بانفجار بولندا لاستدراج الناتو لمواجهة موسكو

كندا: نتواصل مع بولندا بشأن تقارير سقوط صواريخ روسية على أراضيها

رسميًا.. ترامب يتقدّم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض غير طبيعية قبل شهر من الإصابة بالنوبات القلبية | تعرف عليها

لحظات عاطفية على الهواء.. فيل «يدغدغ» مراسلا كينيا خلال البث المباشر|شاهد

ألماني يعثر على شيك بـ4.5 مليون دولار.. ومكافأة صادمة له

عملية تجميل أم وزن زائد| سر إطلالة هدى الإتربي الأجرأ بمهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ