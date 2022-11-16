إبراهيم حسن: مستوى منتخب مصر للناشئين أمام المغرب عيب.. واتحاد الكرة شغال بمزاجه

انتقد إبراهيم حسن نجم منتخب مصر الوطني السابق، إن اتحاد الكرة المصري، بعد إخفاق منتخب مصر للناشئين أمام المغرب.

وقال إبراهيم حسن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مستوى منتخب مصر للناشئين أمام المغرب عيب، مش عارفين نتفوق في المنتخب الأول على الأقل نتفوق في الفئات السنية الأخرى".

أضاف:"أحمل اتحاد الكرة المسؤولية الخاصة بإخفاق منتخب مصر للناشئين، وكل واحد في اتحاد الكورة شغال بدماغه ومفيش نظام ثابت، فجأة يجيب مدرب أجنبي، وفجأة يجيب مدرب تاني تبع حد".

وختم حديثه قائلا: "اتحاد الكرة مش بيدي فرصة لمدربين تانيين حسب المزاج، مش الخبرات والتفوق الفني والموهبة".

