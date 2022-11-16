إبراهيم حسن يعاتب اتحاد الكرة بسبب إدارة الكرة المصرية

عاتب إبراهيم حسن نجم منتخب مصر الوطني السابق، اتحاد الكرة المصري بسبب الطريقة التي يتم بها إدارة الكرة المصرية.

قال إبراهيم حسن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حازم إمام ومحمد بركات الثنائي الذي يدير الكرة المصرية حاليا، وعايز أعرف ايه الخلفيات بتاعتهم عشان يديروا الكورة المصرية، نجحوا في ايه قبل كدة"

أضاف: "لازم يبقى ناس بتدير عندهم خبرات ونجاحات قبل كدة، مش أجيب ناس واجهة وخلاص".

وختم حديثه قائلا: "جمال علام رئيس اتحاد الكرة حاليا مُجمد منذ تصريحاته الأخيرة اللي قال فيها عندنا شوية دولارات عايزين نصرفهم"

