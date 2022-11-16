إبراهيم حسن: اختيار روي فيتوريا لتدريب المنتخب المصري مخاطرة

يرى إبراهيم حسن نجم منتخب مصر الوطني السابق أن اختيار روي فيتوريا لتدريب منتخب مصر الوطني مُخاطرة كبيرة.

قال إبراهيم حسن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "روي فيتوريا مدرب أندية وليس منتخبات وكنت أتمنى مراعاة هذه النقطة" .

أضاف: "التعاقد مع روي فيتوريا مخاطرة حتى لو هو مارادونا لكن التعاقد معاه وهو معندوش خبرة المنتخبات قبل كدة مخاطرة" .

وختم حديثه قائلا: "اتحاد الكرة بيختار المدربين بنية مش صافية وعشان كدة ربنا مش بيبارك".

