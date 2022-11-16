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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تدليك أصابع اليدين يخلصك من مشكلة صحية خلال 5 دقائق فقط

الأسباب الشائعة
الأسباب الشائعة

تعد أحد الأسباب الشائعة للصداع هو نقص الماء في الجسم فيجب أن يكون لديك كمية وافرة من السوائل التي قد تشمل العصائر الطازجة والماء وماء جوز الهند وتجنب الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة لأن هذه المشروبات تساهم في الجفاف.. إليك حيل سريعة تخلصك من الصداع يمكنك تجربتها وفقا لموقع timesofindia

اتباع نظام غذائي متوازن


تتطلب أجسامنا جميع أنواع الفيتامينات والمعادن.. ونقص أي عنصر غذائي أساسي يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتنا.. وبالتالي ، من المهم أن يكون لديك نظام غذائي متوازن.. يجب على المرء أيضًا تناول الطعام في الوقت المناسب لأن التأخير في أي وجبة يمكن أن يتسبب في تدهور صحتك.
يتطلب الأداء السليم لدماغنا الجلوكوز وقد يؤدي عدم وجود الجلوكوز إلى حدوث نقص سكر الدم ، والذي يؤدي بدوره إلى حدوث صداع. لذلك ، اتبع نظامًا غذائيًا سليمًا وصحيًا وقم أيضًا بزيادة التمثيل الغذائي في الجسم.

النوم بشكل صحيح


تعد أبرز طريقة أخرى فعالة لعلاج الصداع وحتى منعه هي النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات كل ليلة فقد تؤدي  قلة النوم  إلى تعطل نمط حياتك الصحي.. فيجب عندما تشعر بالتوتر أو نفاد طاقتك ، استرخي وأغمض عينيك فسيساعد ذلك في التخلص من التوتر والضغط من جسمك ويمكن أن يساعد في منع الصداع. يجب أيضًا أن تتجنب إجهاد نفسك جسديًا.
 

تدليك الرأس


تدليك الرأس مفيد حقًا ولكن يجب أن يتم التدليك بأيدٍ لطيفة.. ضع ضغطًا لطيفًا على المنطقة المؤلمة بإصبعك السبابة أو الإبهام. يساعد تدليك رأسك في تخفيف شد العضلات وتحسين الدورة الدموية.
خذ حمامًا ساخنًا ، فهذه طريقة أخرى فعالة لعلاج الصداع.. اغسل رأسك بالماء الدافئ واتركه ينزل على رقبتك وظهرك.. سوف يخفف من توتر العضلات ويحسن الدورة الدموية.

نظام غذائي متوازن النوم بشكل صحيح تدليك الرأس الأسباب الشائعة للصداع قلة النوم

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