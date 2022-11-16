شاهد.. سارة سلامة بملامحها البريئة في أحدث ظهور لها على إنستجرام

كعادتها تحرص الفنانة سارة سلامة على مشاركة محبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، بإطلالتها في أحدث ظهور لها، وذلك من خلال خاصية الأستوري.

ظهرت سارة سلامة في أحدث ظهور لها بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان مكشوف باللون الأسود ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات

سارة سلامة

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت الفنانة سارة سلامة كعادتها على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدل على كتفيها، وقامت بوضع مكياج جذاب مرتكز على الألوان الروز الهادئة وقد جاء غير متكلف ومناسب للون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها البريئة.