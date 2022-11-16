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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس إيران في مؤتمر المناخ

وزير الخارجية رئيس
وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ يستقبل نائب رئيس إيران

استقبل سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، الثلاثاء، علي سلاجقة نائب رئيس إيران ورئيس الوفد الإيراني المشارك في مؤتمر المناخ.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار الي ان المسئول الايراني استهل اللقاء بتوجيه الشكر لمصر علي حسن الاستضافة والتنظيم الرائع للمؤتمر ، مبرزاً ما تمثله قضية التغير المناخي من تحدٍ عالمي يواجه كافة دول العالم، ومبدياً تطلعه إلى أن يمثل مؤتمر شرم الشيخ خطوة محورية على صعيد الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. 

وأكد المسئول الايرانى علي أن وفد بلاده سيبذل قصارى جهده من أجل توفير عوامل النجاح للمؤتمر، والمساهمة فى بناء التوافق حول مختلف الموضوعات المرتبطة بالعمل المناخى الدولى.

ومن جانبه، رحب السيد سامح شكرى بنائب رئيس إيران، معربا عن تقدير مصر للمشاركة الايرانية رفيعة المستوى فى مؤتمر شرم الشيخ. كما حرص رئيس المؤتمر على إلقاء الضوء علي التشاور والتنسيق القائم بين مصر وايران حول مختلف موضوعات العمل المناخى فى إطار عضوية البلدين في مجموعة الـ ٧٧ والصين، وحركة عدم الانحياز والأطر متعددة الأطراف المختلفة التي تلعب دوراً هاماً في إطار مفاوضات المناخ.

وفى نهاية تصريحاته، أوضح السفير أحمد أبو زيد أن السيد سامح شكرى حرص علي التاكيد علي ان باب رئاسة المؤتمر سيظل مفتوحا أمام جميع الوفود طوال الوقت بهدف تيسير العملية التفاوضية وخروج المؤتمر بنتائج تعزز العمل المناخى الدولى باجراءات تنفيذية حقيقية تحفظ مصالح جميع الدول والشعوب.

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