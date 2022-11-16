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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمعقل الدواعش.. العثور على فتاتين مصريتين مقطوعتي الرأس في سوريا

العثور على فتاتين
العثور على فتاتين مصريتين مقطوعتي الرأس في مخيم الهول

عثرت أجهزة الأمن الكردية على جثتين مقطوعتي الرأس لفتاتين مصريتين في مخيم الهول شمال شرق سوريا، والذي يأوي عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم داعش.

وعثرت قوات الأمن الداخلي على جثتَي الفتاتين داخل مجاري الصرف الصحي في مخيم الهول، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويشهد المخيم الواقع في أقصى محافظة الحسكة ويضم أكثر من 50 ألف شخص، نصفهم تقريبا من العراقيين وبينهم 11 ألف أجنبي، حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.

وقال مصدر أمني في المخيم لوكالة فرانس برس، "عُثر يوم الإثنين على جثتي فتاتين قاصرتين من الجنسية المصرية في مجاري الصرف الصحي".

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ووفقا للمرصد السوري، عُثر على الفتاتين مقتولتين بأداة حادة، ضمن القسم المخصص للأجنبيات من عائلات التنظيم في المخيم.

ويشهد "مخيم الهول" الذي تديره الإدارة الذاتية حوادث أمنية، حيث أحصت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 100 شخص فيه بين يناير 2021 ويونيو 2022.

بدورها، ذكرت مديرة لجنة الإنقاذ الدولية تانيا إيفانز في بيان، أن مقتل الفتاتين يسلط "الضوء على الحاجة الماسة لإيجاد حلول طويلة الأمد للأطفال في مخيم الهول".

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