مدرب أولمبيك آسفي: الدوري المغربي أصعب من المصري والفوارق كبيرة

أكد وليد إبراهيم مدرب حراس مرمى نادي أولمبيك آسفي المغربي، إن الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى، استطاع انتشال الفريق من المركز قبل الأخير إلى المركز السادس بالدوري المغربي.

وأضاف وليد إبراهيم، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الجهاز الفني منذ توليه المهمة، وكان لديه طموح حصد بطولة، في ظل الدعم الجماهيري الكبير.

وأشار إلى أن الطموح لا يتوقف، فضلًا عن أن أولمبيك آسفي يسير بخطى جيدة للغاية، رغم صعوبة الدوري الذي من الصعب توقع فيه الفائز، مضيفًا «الدوري المغربي أصعب من المصري، وفارق كبير للغاية بينهما، في ظل الضغوط الجماهيرية».

وشدد أن الجميع يخدم مصلحة الكرة المغربية، فضلًا عن أن التخطيط من البداية جيد للغاية، لذلك يصب في مصلحة المسابقات المحلية ويجعلها لها أفضلية عن الدوري المصري.