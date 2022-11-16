عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لدخول سوق العمل.. التضامن: نوفر للفئات الأكثر احتياجا المهارات والقدرات والمعارف

صدى البلد

أكد عاطف الشبراوي مستشار التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن، أن  شبكة  الحماية   الاجتماعية بها غير  قادرين على العمل وهم  أصحاب الإعاقات وكبار السن، وهناك فئة قادرة على العمل لكنها تعاني من ظروف اقتصادية .

 

وقال عاطف الشبراوي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"   نعمل على تحفيز الأكثر احتياجا بشكل نفسي  تمهيدا لدخولهم سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا".

 

 وأضاف عاطف الشبراوي:" نقوم بتوفير معلومات عن فرص التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا ".

 

 وتابع عاطف الشبراوي :" نوفر للفئات  الأكثر احتياجا المهارات والقدرات والمعارف والمقومات ".

 

وأكمل عاطف الشبراوي:"  في التمكين الاقتصادي نقوم  بتغير عثلية  الشخص كي يستجيب  لدخول سوق العمل وبداية مشروعات  التمكين الاقتصادي ".

التضامن التمكين الاقتصادي التمكين اخبار التوك شو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار في المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام المقبلة

القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري في الجيزة| ما القصة؟

ألقى نفسه بالمصيدة.. كيف وقع عامل النظافة في قبضة الأمن بسذاجة

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. قرارات عاجلة من وزارة التعليم..فيديو

الفيروس المخلوي.. قعدي ابنك في البيت فورا إذا لاحظت عليه هذه الأعراض

الميكروباص كله نزل في أكياس سوداء.. 4 مجهولين بتصادم الوادي الجديد

الفيروس المخلوي.. التعليم تعلن عن امتحان آخر شهر نوفمبر

إخطار السفارة.. قرار جديد بشأن جثمان الفنان الأردني أشرف طلفاح

ترشيحاتنا

مفاجأة| لاعبان مصريان يشاركان رسميًا في كأس العالم قطر 2022.. كيف ذلك ؟

بمبلغ خرافي .. فيريرا يرفض عرضًا مُغريًا في كأس العالم |تفاصيل

بولندا تستدعي السفير الروسي بعد سقوط صاروخ على أراضيها

ميسي ناقصه كأس العالم.. توقعات علاء عبدالعال للمنتخبات الصاعدة بالمونديال

محاكمة المتهمين بقضية خلية "روض الفرج الإرهابية"

سوق المستعمل| للمبتدئين .. 5 سيارات تحت 50 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية تجميل أم وزن زائد| سر إطلالة هدى الإتربي الأجرأ بمهرجان القاهرة السينمائي

تحذير: الفيروس المخلوي لا يُظهر أعراضًا وينقل العدوى في هذه الحالة

نشرة المرأة .. أقوى تحذير للرجال من تراجع الخصوبة و4 أعراض شائعة لانسداد الشرايين بسبب الكوليسترول ومعلومات مهمة عن الفيروس المخلوي

حلم انتهى قبل البداية.. القصة الكاملة لفشل منتخب الناشئين وتسريح اللاعبين والجهاز الفني

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ