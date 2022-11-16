لدخول سوق العمل.. التضامن: نوفر للفئات الأكثر احتياجا المهارات والقدرات والمعارف

أكد عاطف الشبراوي مستشار التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن، أن شبكة الحماية الاجتماعية بها غير قادرين على العمل وهم أصحاب الإعاقات وكبار السن، وهناك فئة قادرة على العمل لكنها تعاني من ظروف اقتصادية .

وقال عاطف الشبراوي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" نعمل على تحفيز الأكثر احتياجا بشكل نفسي تمهيدا لدخولهم سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا".

وأضاف عاطف الشبراوي:" نقوم بتوفير معلومات عن فرص التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا ".

وتابع عاطف الشبراوي :" نوفر للفئات الأكثر احتياجا المهارات والقدرات والمعارف والمقومات ".

وأكمل عاطف الشبراوي:" في التمكين الاقتصادي نقوم بتغير عثلية الشخص كي يستجيب لدخول سوق العمل وبداية مشروعات التمكين الاقتصادي ".