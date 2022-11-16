مباحثات «جزائرية - سلوفينية» حول قضايا الساعة إقليميًا ودوليًا

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية سلوفينيا، مجموعة واسعة من قضايا الساعة على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مختلف جوانب الشراكة الأورومتوسطية والعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.



جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقده لعمامرة، أمس الثلاثاء، بمقر الخارجية الجزائرية، مع فاجون، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.



وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، رحب الوزيران بالديناميكية الجديدة التي تميز العلاقات بين الجزائر وسلوفينيا والآفاق الواعدة لتوطيدها وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات جديدة خاصة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة والرقمنة.