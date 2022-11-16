«اجتماع تنسيقي» عاجل بين القادة الأوروبيين خلال قمة مجموعة العشرين بشأن بولندا

دعا الاتحاد الأوروبي إلى "اجتماع تنسيقي" بين القادة الأوروبيين خلال قمة مجموعة العشرين بشأن بولندا.

وأعرب الاتحاد الأوروبي - حسبما أفادت قناة الحرة /الأمريكية/ أمس /الثلاثاء/ - عن "صدمته" بسبب الأنباء عن مقتل أشخاص بعد سقوط صواريخ روسية في بولندا.

يأتي هذا في وقت نفت فيه وزارة الدفاع الروسية توجيه أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية من قبل القوات المسلحة الروسية.