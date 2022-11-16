الفاعل مجهول.. القصة الكاملة للعثور على أم ونجلها مقتولين في كفر الشيخ

لم تمر 48 ساعة على حادث العثور على 3 أشخاص من أسرة واحدة في مركز قلين بكفر الشيخ، حتى شهدت عزبة البرنس التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء بمركز دسوق، واقعة مأساوية ومفجعة، بعد أن عثر على ربة منزل لم تبلغ 26 عاماً، ونجلها ابن الـ 6 سنوات مقتولين داخل مسكنهما.

بداية البلاغ

بدأت تفاصيل هذه الواقعة، حينما تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة دسوق من «فايزة.أ.م»، 55 سنة، ربة منزل، وتقيم بدائرة مركز دسوق، باكتشاف وفاة ابنتها «هدير.ط.أ» 25 سنة، ربة منزل، وحفيدها «يوسف.ر.م» 6 سنوات، نجل المجني عليها الأولى، مقتولين بمنازلهما الكائن بعزبة البرنس التابعة لمركز قلين.

الجثتان بكامل ملابسهما

على الفور، هرعت سيارات الشرطة والإسعاف، وانتقل قيادات البحث الجنائي وفرع الأمن العام بكفر الشيخ إلى موقع الحادث، للوقوف على ملابسات الحادث، والبحث عن مرتكب الواقعة، وتبين وجود جثمان المتوفاة داخل المنزل ترتدي كامل ملابسها ووجود احمرار حول الرقبة وآثار ناتجة عن نزع القرط الذهبي الخاص بها من أذنيها.

كما كشفت المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي والأمن العام، وجود جثمان الطفل المتوفى مُسجى بغرفة المعيشة يرتدي كامل ملابسه وبه آثار احمرار حول الرقبة، وجرى التحفظ على الجثتين، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وقررت جهات التحقيق المختصة، تشريح الجثتين من قبل أطباء مصلحة الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وتسليم الجثتين عقب انتهاء التشريح إلى ذويهما والتصريح بالدفن.

وفي سياق متصل، تكثف المباحث الجنائية بكفر الشيخ بالتنسيق مع فرع الأمن العام، جهودها لكشف غموض الحادث ومعرفة ملابساته ودوافعه والتوصل إلى مرتكب هذه الجريمة، وذلك من خلال انتداب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة للمساعدة في كشف غموض الحادث.