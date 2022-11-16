عنصري وكاره للنساء.. فتاة تهاجم والدها في جنازته بسبب ترامب |فيديو

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع لامرأة تهاجم والدها في جنازته، واصفة إياه بأنه "عنصري، كاره للنساء، وكاره للأغراب من مؤيدي دونالد ترامب.

ردود فعل غاضبة ضد الفتاة

حقق المقطع المروع - الذي شاركته البلوجر saginthesunforever على TikTok أكثر من 1.6 مليون مشاهدة وأثار رد فعل عنيف من المستخدمين على نطاق واسع بعد إعادة نشره على تويتر.

تقول المتحدثة التي لم تكشف عن اسمها، عمرها، أو المكان الذي تعيش فيه، بأنها لن تعتذر عن ملاحظاتها القاسية والبغيضة ضد والدها المتوفي مؤيد ترامب.

ليس من الواضح متى تمت مراسم تأبين والدها بالضبط، لكن حساب TikTok شارك لاحقًا نسخة موسعة لتفاصيل خطابها إلى والدها.

والذي رسم صورة أكثر تعقيدًا للعلاقة التي كانت تربطها بوالدها قبل وفاته، وكم أنها تمنت دعمه ولم تجده، وأنه عنصري كاره للنساء مثل ترامب.