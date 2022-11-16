متحدث الخارجية الأمريكية: يجب ألا تتحول المنافسة مع الصين إلى صراع|فيديو

قال المتحدث الرسمي الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، سام ويربرج، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ أن كان عضوا في مجلس الشيوخ وهو يعلم أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف ويربرج، في تصريح لقناة الغد، إلى أن بايدن قال إن "الصين تعتبر أكبر منافس ومن أكبر التحديات التي تواجه الولايات المتحدة وأنه بالرغم من وجود بعض الاختلافات مع الصين حول بعض الملفات المهمة، إلا أنه في نفس الوقت مصالح مشتركة".

المنافسة مع بكين

وأشار المتحدث الرسمي الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الرئيس الأمريكي أوضح أنه يرحب بالمنافسة مع بكين، إلا أنه يجب إدارة تلك العلاقة لتجنب ذهاب المنافسة إلى طريق الصراع بين البلدين، لأن أي صراع بين بكين وواشنطن لن يكون مفيداً لأحد.

ولفت المتحدث الرسمي الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن لقاء بايدن ونظيره الصيني، شي جين بينج، على هامش قمة بالي جاء للتأكيد على الجوانب المشتركة بين البلدين.