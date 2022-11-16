حدث ليلاً|صواريخ فوق بولندا تصعد الأزمة الروسية.. وترامب يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة الأمريكية.. وإخلاء سبيل صاحب واقعة الكشري.. وفيريرا يرفض مبلغًا خرافيًا للمشاركة في كأس العالم

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار:

بولندا تستدعي السفير الروسي بعد سقوط صاروخ على أراضيها

الناتو يتحرك بعد سقوط صواريخ روسية على أراضي بولندا

لحظة سقوط صواريخ روسية على بولندا.. فيديو

رسميًا.. ترامب يتقدّم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

بمعقل الدواعش.. العثور على فتاتين مصريتين مقطوعتي الرأس في سوريا



أول رد من بايدن على ترشح ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري



بمبلغ خرافي .. فيريرا يرفض عرضًا مُغريًا في كأس العالم |تفاصيل



تمهيدًا لإخلاء سبيله.. عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير ينهي إجراءات المعارضة

