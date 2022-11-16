زيادة الإنتاجية وتحمل نقص المياه..الطاقة الذرية: متابعة رئاسية لمشروع طفرات القمح

قال الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية إنه بعد الإعلان عن نجاح تجارب الحصول على طفرات قمح لها مميزات هائلة خاصة بزيادة إنتاج الفدان،وو لها القدرة على تحمل نقص المياه وغيرها من المميزات، قامت الأجهزة الرقابية بالتواصل مع الهيئة بتكليف من رئاسة الجمهورية، وتقريبا يتم التواصل بينا كل شهر أو شهر ونصف.

وتابع الحاج فى تصريح خاص لصدى البلد أنه التقى وزير الزراعة وشرح له موضوع طفرات القمح واتفقا على عمل برتوكول بين هيئة الطاقة الذرية وبين وزارة الزراعة جارٍ تجهيزه.

وأوضح أن هيئة الطاقة الذرية سلمت فى شهر سبتمبر منتج طفرات القمح لوزارة الزراعة و40 ألف جنيه رسوم التجربة لتسجيل طفرات القمح، واتفقا على عمل لجنة مشتركة عند زراعة القمح لمتابعة التجربة مع وزارة الزراعة من بداية الزراعة وحتى الحصاد، وهذه اللجنة أيضا تضم ممثلا من محافظ الوادى الجديد، .

وكشف الحاج أنه فى البداية ستقوم وزارة الزراعة بزراعة هذه الطفرات، حيث إن هيئة الطاقة الذرية أنتجت 37 نوعا من هذه الطفرات للتأكد من جودتها ومن كل المواصفات التى ذكرناها من تحمل بعض الطفرات الزراعية مع وجود نقص فى المياه، كما يتخطى معدل الزيادة 33% عن الأصناف المصرية المزروعة حالياً، كما تتميز الطفرات المستنبطة بأنها مبكرة في إنتاجها، حيث تستغرق فقط مدة ١٤٠ يوما من بدء الزراعة حتى الحصاد، كما أنها ذات صفات حبوب ممتازة تحتوي على نسبة تصافٍ عالية.

وعند تأكد وزارة الزراعة من نجاح التجارب لأنها الجهة المنوطة بذلك وليس الهيئة ؛ سيتم زراعة الطفرات فى أماكن مختلفة من أرض مصر لاختيار أين تتم زراعة كل طفرة فى الأرض المناسبة لها تماما، حيث تختلف كل تربة عن الأخرى.

وأشار أن قانون وزارة الزراعة حدد مدة التجربة 3 سنوات، للحصول على ترخيص طفرات القمح والسماح بزراعتها ولكن هل يكتفون بسنة واحدة من التجربة أم يكملون الثلاث سنوات، فهذا شيء لا نستطيع الجزم به.

وأكد أن بعد موافقة وزراة الزراعة تتم عملية الإكثار لزيادة عدد الحبوب، بحيث يكون عندنا محصول 100 فدان قبل البدء بعملية الزراعة.