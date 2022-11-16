مصرع شخص صدمته سيارة بالمنيا

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه صدمته سيارة نقل أثناء عبوره طريق الصعيد الزراعي بمدينة المنيا، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي العام، تحت تصرف النيابة، واتخذت إجراءات النشر عنها للتوصل لأهلية المتوفي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة نقل، بشخص مجهول الهوية، أثناء عبوره طريق القاهرة أسوان الزراعي أمام مديرية الزراعة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي العام تحت النيابة العامةتم إنتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي الجثة.

وتبين أن المتوفي يبلغ من العمر 50 عاما تقريبا، وتجري إدارة البحث الجنائي التحريات اللازمة لتحديد هوية المتوفي والتوصل إلي أهليته.

