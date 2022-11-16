عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة بالمنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه صدمته سيارة نقل أثناء عبوره طريق الصعيد الزراعي بمدينة المنيا، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي العام، تحت تصرف النيابة، واتخذت إجراءات النشر عنها للتوصل لأهلية المتوفي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة  نقل، بشخص مجهول الهوية، أثناء عبوره طريق القاهرة أسوان الزراعي  أمام مديرية الزراعة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي العام تحت النيابة العامةتم إنتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي الجثة.

المنيا تستعد للشتاء بتطهير مخرات السيول.. صور

تعليم المنيا: توعية الطلاب بمخاطر التنمر واستثمار طاقتهم بالأنشطة المدرسية

وتبين أن المتوفي يبلغ من العمر 50 عاما تقريبا، وتجري إدارة البحث الجنائي التحريات اللازمة لتحديد هوية المتوفي والتوصل إلي أهليته.
 

المنيا الأجهزة الامنية إدارة البحث الجنائى الكشف الطب توقيع الكشف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

ألقى نفسه بالمصيدة.. كيف وقع عامل النظافة في قبضة الأمن بسذاجة

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

بعد ارتفاع 39 جنيهًا خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

أسامة نبيه يكشف القصة الكاملة بشأن خناقة إمام عاشور وشيكابالا في الزمالك

موضوعات متعلقة

المنيا تستعد للشتاء بتطهير مخرات السيول.. صور

ترشيحاتنا

القوى العاملة: تنسيق دولي لتنفيذ خطة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

يدعم Wi-Fi 7.. كوالكوم تعلن عن معالج Snapdragon 8 Gen 2 لهواتف أندرويد

40 جنيها للكيلو ..أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

بعد صواريخ بولندا.. مجلس الأمن الروسى: الغرب يسعى لحرب عالمية

الأرصاد: أجواء خريفية على أغلب الأنحاء.. وفرص سقوط أمطار خفيفة.. فيديو

قرار صارم من فيتوريا في منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدارس ونزلات برد ومخلوى.. كيف ترفع المناعة سريعًا لتجنب الإصابة

الأسنان الصفراء تشير إلى معاناتك من أحد هذه الأمراض العشرة.. إليك التفاصيل

قتل خطأ وتبديد.. كواليس إخلاء سبيل عامل النظافة بعد القبض عليه لتنفيذ أحكام

عنصري وكاره للنساء.. فتاة تهاجم والدها في جنازته بسبب ترامب |فيديو

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ