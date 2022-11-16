داخل جيوب بنطلون.. ضبط ساعات رولكس مهربة من قطر مع راكب في المطار | صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفي حلمي الجندي مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الثمينة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة على رحلة الخطوط القطرية اشتبه عبد الرحمن محمود الصياد مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبد الله شحاته مأمور الفحص وأحمد علي رئيس القسم فأفادا بوجود بعض العلب الفارغة و عبوات تكرارية بإحدي حقائب الراكب .

وبالعرض على محمود عبد النبي مدير الإدارة بالإنابة قام بتكليف أحمد محمد فوزي مدير إدارة الحركة وأحمد فؤاد ومحمود مصطفي مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود عدد من علب الساعات الفارغة داخل حقائبه ووجود 7 ساعات ماركة rolex باهظه الثمن مخبأه داخل جيوب البنطلون الذي يرتديه.

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم ١٤٥ لسنة 2022 وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .