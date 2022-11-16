عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

داخل جيوب بنطلون.. ضبط ساعات رولكس مهربة من قطر مع راكب في المطار | صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفي حلمي الجندي مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الثمينة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة على رحلة الخطوط القطرية اشتبه عبد الرحمن محمود الصياد  مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبد الله شحاته مأمور الفحص وأحمد علي رئيس القسم فأفادا بوجود بعض العلب الفارغة و عبوات تكرارية بإحدي حقائب الراكب .

وبالعرض على محمود عبد النبي مدير الإدارة بالإنابة قام بتكليف أحمد محمد فوزي مدير إدارة الحركة وأحمد فؤاد ومحمود مصطفي مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود عدد من علب الساعات الفارغة داخل حقائبه ووجود 7 ساعات ماركة rolex باهظه الثمن مخبأه داخل جيوب البنطلون الذي يرتديه.

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك القاهرة  اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم  ١٤٥ لسنة 2022 وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك  بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

ألقى نفسه بالمصيدة.. كيف وقع عامل النظافة في قبضة الأمن بسذاجة

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

بعد ارتفاع 39 جنيهًا خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

مدارس ونزلات برد ومخلوى.. كيف ترفع المناعة سريعًا لتجنب الإصابة

ترشيحاتنا

شوبير يصدم عشاق الزمالك: نجم الفريق يغيب 6 أشهر

إحذر منه تلك الفترة.. استشاري يكشف الفرق بين أعراض كورونا والفيروس المخلوي

القوى العاملة: تنسيق دولي لتنفيذ خطة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

يدعم Wi-Fi 7.. كوالكوم تعلن عن معالج Snapdragon 8 Gen 2 لهواتف أندرويد

40 جنيها للكيلو ..أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

بعد صواريخ بولندا.. مجلس الأمن الروسى: الغرب يسعى لحرب عالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدارس ونزلات برد ومخلوى.. كيف ترفع المناعة سريعًا لتجنب الإصابة

الأسنان الصفراء تشير إلى معاناتك من أحد هذه الأمراض العشرة.. إليك التفاصيل

قتل خطأ وتبديد.. كواليس إخلاء سبيل عامل النظافة بعد القبض عليه لتنفيذ أحكام

عنصري وكاره للنساء.. فتاة تهاجم والدها في جنازته بسبب ترامب |فيديو

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ