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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب ليفربول يتخلى عن البرتغال ويمثل إنجلترا

ليفربول
ليفربول

اختار فابيو كارفاليو، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، التوقف عن تمثيل منتخب البرتغال للشباب تحت 21 عامًا.

وجاء قرار كارفاليو بالتخلي عن تمثيل البرتغال، على أمل التحول لتمثيل المنتخب الإنجليزي مستقبلا.

وشارك كارفاليو في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع ليفربول وسجل هدفين، بعد أن شارك في الفئات السنية المختلفة مع منتخبات الناشئين في إنجلترا.

وشارك كارفاليو في 6 مباريات مع منتخب إنجلترا تحت 18 عاما، بين عامي 2019 و2020، قبل أن يشارك مع الأولمبي البرتغالي في 4 مباريات فقط.

ولم يشارك كارفاليو بعد على مستوى المنتخب الأول، وبالتالي قرر التراجع عن تمثيل البرتغال، الدولة التي ولد بها، أملا في تمثيل منتخب إنجلترا في المستقبل.

وذكر بيان لاتحاد الكرة البرتغالي: "فابيو كارفاليو أخبر اتحاد الكرة البرتغالي عبر بعض الرسائل النصية أنه لا يعتزم الاستمرار في تمثيل منتخب البرتغال للشباب تحت 21 عاما".

وأضاف البيان "هذا القرار من قبل اللاعب تم الإبلاغ عنه بعد الإعلان عن قائمة اللاعبين للمباراتين الوديتين أمام التشيك واليابان".

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