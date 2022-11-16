250 جنيهًا زيادة .. ارتفاع أسعار القمح بالسوق المحلية |تفاصيل

رغم انخفاضه عالميًا

ارتفعت أسعار القمح في السوق المحلية، حيث صعد سعر القمح بروتين 11.5% عند 11 ألف جنيه، بزيادة قيمتها 250 جنيهًا فى الطن .



وكان قد أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استيراد 3.6 مليون طن قمح خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن قرار تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الذي رعته الأمم المتحدة سيؤثر بالتأكيد على السعر..

‏وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تداولات اليوم الأربعاء، في بورصة شيكاغو التجارية، لاسيما مع استمرار تدفق صادرات حبوب البحر الأسود.

وينشر “صدى البلد” أسعار القمح فى السوق المحلية، حيث صعد سعر طن القمح المستورد بروتين 11.5% بمقدار 250 جنيهًا، ليسجل 11,000 جنيه للطن ، وارتفع سعر طن القمح المستورد بروتين 12.5%، بمقدار 200 جنيه، ليبلغ 11,150 جنيه، وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك 17 جنيهًا اليوم.



وعلى الصعيد العالمى ، هبطت أسعار عقود القمح الآجلة في بداية تداولات اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث انخفض عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 10.25 سنت، مسجلًا 818 سنتًا للبوشل.

وتراجع عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 10 سنتات، ليبلغ سعر العقد الآجل 838 سنتًا للبوشل