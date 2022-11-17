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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5 أهداف لصندوق دعم السياحة والآثار .. تعرف عليها

سياحة
سياحة

تضمن قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، عدة أهداف لصندوق دعم السياحة والآثار ، لدعم وتمويل الانشطة التى من شأنها أن تسهم فى تنشيط القطاع السياحي وجلب عملة صعبة للبلد. 

 

ونص القانون على أن ينشأ صندوق يسمى بـ «صندوق دعم السياحة والآثار» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه فى مواد هذا القانون بالصندوق.

 

ويستهدف الصندوق ما يلي :

 

1- المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات.

 2-تأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية .

 3-تنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار.

 4-تطوير المواقع والمناطق الأثرية.

 5-بناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر .

و يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من:

 الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وستة من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون. 

قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار صندوق دعم السياحة والآثار عملة صعبة تأهيل العاملين تنشيط السياحة

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